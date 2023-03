Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Unfall am unbeschrankten Bahnübergang im Kuseler Industriegebiet ist am Samstag ein Autofahrer verletzt worden. Es war nicht der erste Unfall an dieser Stelle. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat die Deutsche Bahn AG mitgeteilt, dass der Bahnübergang ausreichend gesichert sei, Schranke oder Lichtanlage nicht vorgesehen seien.

Gegen 13 Uhr war am vergangenen Samstag ein Autofahrer auf dem Bahnübergang im Kuseler Industriegebiet mit einem Zug zusammengestoßen. Der Fahrer war gerade auf dem Rückweg von der Grünschnittsammelstelle