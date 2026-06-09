Die Athleten des TuS Glan-Münchweiler überzeugen gleich in mehreren Altersklassen beim Cross-Triathlon in Trier.

Beim Cross-Triathlon in Merzig waren am vergangenen Sonntag mehrere Sportler des TuS Glan-Münchweiler erfolgreich am Start und konnten mit guten Leistungen überzeugen. Den Auftakt machte Nelio Forster, der in der Jugend D seinen ersten Triathlon bestritt. Die 21 Teilnehmer mussten 25 Meter schwimmen, 350 Meter Rad fahren und anschließend 200 Meter laufen. Nach einem kleinen Rückstand im Schwimmen zeigte Nelio auf dem Rad eine starke Leistung und arbeitete sich bis auf den zweiten Platz vor. Beim abschließenden Lauf musste er lediglich noch einen Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Mit Rang drei sicherte er sich bei seinem Triathlon-Debüt direkt einen Platz auf dem Podium.

Anschließend gingen Vito Forster und Simon Harth in der Altersklasse Schüler B an den Start. Hier standen 100 Meter Schwimmen, 2.500 Meter Radfahren und 800 Meter Laufen auf dem Programm. Das intensive Schwimmtraining unter der Leitung von Hanna Hinkelmann machte sich schnell bemerkbar. Vito kam als Zweiter aus dem Wasser, Simon folgte nur wenig später. Auf dem Rad übernahm Vito rasch die Führung seiner Startgruppe und baute seinen Vorsprung bis zum Ziel weiter aus. Simon lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang fünf. Da jedoch noch eine weitere Startgruppe ins Rennen ging, wurden die Zeiten aller Teilnehmer zusammengeführt. Am Ende belegte Vito einen guten siebten Platz unter 47 Kindern, Simon erreichte Rang 22.

Leicht angeschlagen

Den Abschluss aus Sicht des TuS Glan-Münchweiler bildete Marco Forster. Nach seinem Sturz bei einem Mountainbike-Rennen war er leicht angeschlagen an den Start gegangen, was sich insbesondere beim Schwimmen bemerkbar machte. Für seine Verhältnisse kam er deutlich weiter hinten aus dem Wasser als gewohnt. Auf dem Rad spielte er jedoch erneut seine Stärke aus und arbeitete sich bis auf den Führenden an die Spitze seiner Startgruppe heran. Auch beim Laufen behauptete er den zweiten Platz seiner Gruppe. In der letzten Startgruppe konnten zwar noch drei Athleten an ihm vorbeiziehen, dennoch erreichte Marco Forster einen starken fünften Platz in der Gesamtwertung und sicherte sich zudem den Sieg in seiner Altersklasse.

Ein Podiumsplatz, ein Altersklassensieg und weitere starke Platzierungen waren ein gutes Ergebnis für die Athleten des TuS Glan-Münchweiler.