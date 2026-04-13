Freiluft-Gottesdienst, Musikverein, Mitmachaktionen: Das Frühlingsfest in Altenglan setzt auf Vielfalt und Resonanz.

Das Frühlingsfest in Altenglan war erneut ein Erfolg. Am Sonntag strömten zahlreiche Besucher in den Ort, um das vielfältige Angebot aus Vereinsleben, Handel und Unterhaltung zu erleben. „Es lohnt sich, nach Altenglan zu kommen“, sagt Marcel Keidel, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbevereins, der das Fest seit Jahren ausrichtet.

Bereits am Vormittag gestaltete Pfarrer Sven Lotter einen gut besuchten Freiluftgottesdienst. Musikalisch begleitet wurde das Fest vom Musikverein Schellweiler, der für die passende Stimmung sorgte.

Zahlreiche örtliche Vereine präsentierten sich, darunter die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Feuerwehr und der Imkerverein. Sie boten kulinarische Angebote und Mitmachaktionen, etwa eine Spielfläche für Kinder.

Ein Publikumsmagnet war erneut die zweitägige Hausmesse von Pro-Moto, die bereits am Samstag viele Zweiradfreunde anzog. Das Unternehmen gilt als Aushängeschild der Region und lockt Kunden aus bis zu 150 Kilometern an – ein Pluspunkt, von dem auch das Frühlingsfest profitiert.

Zum verkaufsoffenen Sonntag öffneten alle Geschäfte im Ort. „Es gibt keines, das geschlossen ist“, betonte Keidel. Von Zoo & Co mit Hundeschule über den Genussladen und den Kfz-Meisterbetrieb Kehrt bis hin zu Volksbank, Kreissparkasse, Edeka, Optik Wendland und Blumen Clos – das Angebot war breit gefächert.

Auch die Gewerbetreibenden zeigten sich zufrieden. Besonders Sonnenbrillen seien wie jedes Jahr gefragt gewesen, berichtete Ronald Wendland, Inhaber von Optik Wendland. Das Fest habe sich etabliert und ziehe Besucher aus Altenglan und dem Umland an, die sich über Service und Angebote informieren.

Ein ausgeschilderter „Dorf-Spaziergang“ führte die Gäste durch den Ort und machte die Vielfalt Altenglans erlebbar. Der Zuspruch lag auf dem Niveau der Vorjahre und bestätigt: Das Frühlingsfest ist ein fester Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders.