Am Wochenende sind rund um Kusel eine ganze Reihe von AfD-Wahlplakaten mit gelber Farbe besprüht und damit teilweise unkenntlich gemacht worden. Die Partei hat deshalb nach eigener Aussage Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. In Lauterecken wurde zudem ein Mann erwischt, der drei AfD-Plakate abgehängt und zwischen Müllsäcke gestellt hat – offenbar in der Erwartung, dass die Plakate dann am nächsten Tag von der Müllabfuhr mitgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung und hat die drei Plakate sichergestellt, damit die Partei sie sich abholen kann.