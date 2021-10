66 Teams mit 210 Spielern haben bis Ende September an einer digital geführten Zeitreise über die Burg Lichtenberg mitgemacht. Damit nahmen sie zugleich an einem Gewinnspiel teil, bei dem es fünf Gutscheine für eine Draisinenfahrt zu gewinnen gab. Anzugeben war lediglich die E-Mail-Adresse. Kuseline Clara de Oliveira Seyler zog nun die Gewinner, die von Burgverwalter Andreas Rauch informiert werden. Die Idee zur Zeitreise „Burg Lichtenberg für Familien“ über die App „Actionbound “ hatte Isabel Wittke vom Netzwerk „Familien bilden und stärken“. Trotz Abschluss des Gewinnspiels, können die Teilnehmer per App weiterhin auf 800 Jahre Burggeschichte zurückblicken.