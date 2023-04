Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Rotenturm am Kochschen Markt in Kusel gehen wieder die Lichter an. Nach einjähriger Vakanz will der neue Pächter René Zenker das Lokal am 1. Juni eröffnen. Mit dem bewährten Konzept, aber auch einigen Änderungen.

Knapp ein Jahr lang stand das Lokal auf dem Kochschen Markt leer, demnächst soll wieder Leben Einzug halten. Das Rotenturm wurde bis Ende Mai vergangenen Jahres als „Vinothek