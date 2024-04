Drei Gruppen im Landkreis haben anlässlich der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend mit viel Freude gemeinnützige Projekte angepackt und Herausforderungen gemeistert. Selbst das Aprilwetter konnte die Akteure nicht aufhalten. Unbeirrt wurde gearbeitet, teils mit großem Gerät, aber auch filigran mit Pinseln.

Die größte Gruppe um Kreisjugendring Kusel, Kreisjugendpflege, Evangelische Jugendzentrale Kusel und Kreisjugendfeuerwehr packte an der Jugendfreizeitstätte Bambergerhof an. „Die jungen Leute sind richtig gut drauf“, vermeldete Simone Schnipp. Mittels Teleskoplader wurde das Tor aufgerichtet und auf Vordermann gebracht, ein neues, buntes Schild gestaltet, eine der Hütten zur „Kuschelhütte“ umfunktioniert sowie ein Materialraum renoviert. Trotz „absurden Aprilwetters“, entstand ein Barfußpfad im angrenzenden Waldgebiet, Nistkästen wurden gebaut und auch die Freizeit kam nicht zu kurz, denn mittels Beamer wurde das Spiel des 1. FC Kaiserslautern auf die Küchenwand projiziert.

„Ein super Erfolg“

Die Kinder der katholischen Kita St. Laurentius in Brücken werden überrascht sein. Die Katholische junge Gemeinde und Friends der Kirchengemeinde St. Christophorus in Schönenberg-Kübelberg, haben im Außenbereich eine Bobbycar-Strecke gebaut, zusätzlich zieren Kinderhelden wie Spongebob und Schneemann Olaf die Wände. Aus Alt mach Neu galt für einen Raum und das Treppenhaus, die unter anderem einen neuen Anstrich erhielten. Mareike Mohr zeigte sich am Sonntagvormittag zuversichtlich, die wenigen Restarbeiten noch im Zeitrahmen zu schaffen.

Bunt statt Grau – so lässt sich die Aktion der Jugendgruppe „Credos“ des katholischen Pfarramtes St. Franz Xaver in Lauterecken zusammenfassen. Dem Behindertenaufgang wurde mit kirchlichen Motiven neuer Glanz verliehen und während des Abschlussfestes zugunsten der Lauterecker Tafel vermeldet Lena Schuf: „Alles ist ein super Erfolg.“