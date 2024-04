Am Donnerstag um 17.07 Uhr startete bundesweit die 72-Stunden-Aktion. Wie viel Kinder und Jugendliche gemeinsam leisten können, dabei Spaß haben und die Gesellschaft ein bisschen voranbringen, zeigt sich aktuell an drei Stellen im Landkreis.

Es wird fleißig gewerkelt, organisiert und dem nass-kalten Schmuddelwetter mit viel Arbeitseifer getrotzt: Im Landkreis Kusel haben sich drei Gruppen zusammengefunden, die mit ihren gemeinnützigen Projekten bei der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ bis Sonntag die Welt ein Stückchen besser zu machen.

Die größte Aktion findet auf dem Bambergerhof zwischen Waldmohr und Breitenbach statt, einer Jugendfreizeitstätte, deren Träger der Landkreis Kusel ist. Der Kreis investiere auch viel in die Begegnungsstätte, bescheinigt Simone Schnipp. Dennoch haben Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet am Freitagmittag genügend Stellen um anzupacken. Neben dem Kreisjugendring Kusel in Kooperation mit der Kreisjugendpflege und der Evangelischen Jugendzentrale Kusel sind zahlreiche Verbände wie die Kreisjugendfeuerwehr eingebunden, um das Gelände noch attraktiver zu gestalten.

Jugendliche dürfen mitgestalten

Zwischen 30 und 50 Jugendliche arbeiten gemeinsam, schilderte Kreisjugendpfleger Thorsten Ellmer bereits im Vorfeld der Aktion – viele übernachten dort, die meisten werden voraussichtlich am Samstag vor Ort sein. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und Mitte bis Ende 20 finden eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten vor. Ellmer war positiv überrascht von der Spendenbereitschaft von Privat und Firmen – gerade beim Material werde so einiges benötigt. Nicht nur das Eingangstor wird nach der Aktion in neuem Glanz erstrahlen und mit neu designtem Schild versehen sein, auch ein Materialraum soll hergerichtet werden.

Außerdem wird eine der Übernachtungshütten in eine gemütliche Spiel- und Aufenthaltshütte umgestaltet werden. Wie genau, das lieget in den Händen der Kinder und Jugendlichen. „Der Boden soll raus, die Wände neu gestrichen werden“, zeigt Schnipp exemplarisch auf, die von den Arbeitsfortschritten am Freitag schon begeistert war. Geplant sei auch, im angrenzenden Waldstück eine Art Parcours zu errichten.

Kuchen als Motivationsschub

Gerade bei dieser Arbeit könnte jedoch das Wetter einen entscheidenden Faktor spielen. Der Freitag zeigte sich schon besonders nass und unfreundlich – aber davon ließen sich die Teilnehmer nicht beeindrucken und legten unbeirrt Hand an. Um die Gruppe bei Laune zu halten, seien Kuchen oder Ähnliches als kleiner Motivationsschub willkommen. Verpflegung kann direkt vor Ort abgegeben werden, berichtet Schnipp. Am Sonntag können sich Interessierte um 15 Uhr ansehen, was die Jugendlichen bewegt haben.

Einen anderen Weg hat die Gruppe Katholische junge Gemeinde (KjG) und Friends der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus in Schönenberg-Kübelberg gewählt. Sie haben sich für ein sogenanntes „Get-it“-Projekt entschieden. Das bedeutet, dass die Gruppe erst zum Beginn des Aktionszeitraums erfahren hat, welches Sozialprojekt sie unterstützt. „Das hat bei uns so Tradition“, berichtet Mareike Mohr, die selbst teilnimmt und mitorganisiert. Bei der Aktion 2019 musste beispielsweise spontan eine Benefizveranstaltung im Freibad Waldmohr auf die Beine gestellt werden, um Spenden für einen Trinkwasserbrunnen in Nigeria zu sammeln.

Bobbycar-Rennstrecke für die Kita

„Wir reagieren flexibel und spontan auf die uns gestellte Aufgabe“, sagt Mohr, denn erst beim Auftaktgottesdienst gab es einen Umschlag mit dem Projekt. In diesem Jahr sind rund 20 Aktive von der ersten Klasse bis 28 Jahre dabei, größtenteils handelt es sich um Mitglieder der KjG. Es gebe besonders viele junge Teilnehmer. Zusätzlich sorgen etwa zehn Helfer für die Verpflegung der Aktiven. „Wir sind gut aufgestellt“, befindet Mohr trotz einer ziemlich herausfordernden Aufgabe.

In der katholischen Kindertagesstätte St. Laurentius in Brücken werden nun ein Raum und das Treppenhaus renoviert sowie eine Bobbycar-Rennstrecke im Außenbereich entstehen. Schon am Freitagmorgen wurden Tapeten entfernt – eine bekanntermaßen mühselige Aufgabe – und trotz schlechten Wetters die Rennbahn so gut wie fertiggestellt. Erste Ideen, diese aufwendig zu pflastern, wurden zugunsten einer Lösung mit Kunststoffwabengitter, spezieller Schüttung und Kantholzumrahmung geändert. Am Freitagmittag fehlten nur noch die dekorativen Elemente, die für den richtigen Rennbahn-Flair sorgen sollen. Für die Renovierung des Innenbereiches würden Geldspenden zum Kauf von Farben und Materialien weiterhelfen. Diese können direkt in der Kita in Brücken abgegeben werden.

Abschlussfest mit Suppe

In Lauterecken entschied sich die Jugendgruppe „Credos“ des katholischen Pfarramtes St. Franz Xaver schon im Vorfeld für ein konkretes Projekt. Der Behindertenaufgang am katholischen Pfarrzentrum soll nicht mehr grau und trostlos wirken. Stattdessen soll die Mauer farbenfroh mit kirchlichen Motiven bemalt, netter und ansprechender sein, informiert Lena Schuf. Gestartet haben die rund zehn Teilnehmer mit dem Grundieren und Weißen der Fläche. Wie beim Malern üblich, müssen Trocknungszeiten eingehalten werden. Diese werden jedoch deutlich kürzer ausfallen, da die Arbeiten in einem Zelt, ausgestattet mit Heizlüftern stattfinden. „Das ist eine halbe Sauna“, berichtet Schuf lachend.

In den deutlich verkürzten Wartezeiten werden dem Pfarrer Fragen zum Glauben gestellt, gespielt und die ersten Motive für die rund zwölf Meter lange Mauer abgesprochen. Unter anderem sollen ein Rosenkranz, eine Kirche sowie eine Taube die Wand zieren. Alle benötigten Materialien sind bereits vorhanden, weitere Helfer werden nicht benötigt. Zum Abschluss am Sonntag soll ab 13 Uhr ein kleines Fest gefeiert werden, dabei wird Suppe angeboten. Der Erlös aus diesem Verkauf wird an die Lauterecker Tafel gespendet.