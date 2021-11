„Unser Kerb fürs Ahrtal“. Mit dieser Veranstaltung haben die Straußjugend und der Vereinsring Reichweiler 5550 Euro gesammelt, die nun den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute kommen. So wurden 5000 Euro an die Hochwasserhilfe Marienthal gespendet und weitere 550 Euro gingen als Einzelspende an eine vom Hochwasser betroffene Familie.