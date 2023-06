Beim Lauterecker Heimatfest (11. bis 14. August) wird am Sonntag um 14 Uhr wieder der traditionelle Umzug mit dem Motto „Endlich wieder Heimatfestumzug“ starten – allerdings machen dem Planungsteam die hohen Auflagen zu schaffen. „Manche Zugnummer entfällt, und das ist frustrierend“, sagt Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis. Es werden noch freiwillige Helfer zur Eskorte gesucht, die links und rechts der Wagen mitlaufen. Kontakt zum Planungsteam: planungsteam@lauterecken.de.

Am Freitag, 11. August, 18 Uhr, findet im Veldenzschloss auch wieder die musikalisch umrahmte Ehrung der 50-Jährigen statt. Eingeladen sind alle, die 1973 geboren sind und mindestens zehn Jahre in Lauterecken wohnen oder wohnten, in Lauterecken die Schule besucht haben oder geboren sind. Anmeldung bis 10. August bei Isabel Steinhauer-Theis (0151 61529597 oder stadthaus@lauterecken.de) oder postalisch an Stadthaus Lauterecken, Hauptstraße 49, 67742 Lauterecken.