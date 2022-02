Das Wochenende endete für zwei Männer im Nordkreis in Erwartung einer Strafanzeige. Am Sonntagabend wurde ein 44 Jahre alter Mann in der Lauterecker Hauptstraße überprüft, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Drogen in der Umhängetasche des Mannes. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde wenig später die Wohnung des vermeintlichen Verkäufers durchsucht. Auch dort wurden Drogen gefunden und sichergestellt.