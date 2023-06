Keine größeren Investitionen sind in diesem und im nächsten Jahr in Niederalben geplant. 30.000 Euro sind für die Umstellung auf LED-Beleuchtung vorgesehen, 10.000 Euro zahlt die Gemeinde für die Kita in Ulmet. Dies geht aus dem Haushaltsplan hervor, den der Gemeinderat beschlossen hat.

Für die Erneuerung der Fenster im ehemaligen Raiffeisen-Gebäude wird mit 5000 Euro gerechnet, für den Unterhalt des Spielplatzes sind weitere 3500 Euro notwendig. Für die Investitionen werden in diesem Jahr knapp 49.000 und im kommenden 18.000 Euro an Krediten veranschlagt. Auch in Niederalben ist das Eigenkapital schon in den Negativbereich gerutscht. Die Grundsteuer B wurde auf 490 Prozent festgesetzt. Dies sei eine im Vergleich zu anderen Orten geringe Erhöhung, sagte Ortsbürgermeister Michael Rihlmann.