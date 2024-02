Seine Handlungen in einer psychischen Ausnahmesituation, gepaart mit dem Konsum von Alkohol könnte Folgen für einen 23-Jährigen haben. Wie die Polizei in Lauterecken mitteilte, schlug der Mann am Donnerstagmorgen mit einer Warnbake sämtliche Scheiben eines am Rathausplatz abgestellten Autos ein. Passanten wurden offenbar auf den Vorfall aufmerksam und hielten den 23-Jährigen fest und übergaben ihn der Polizei. Der Mann war nach Angaben alkoholisiert und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.