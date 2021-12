Seit nunmehr elf Jahren erscheint jährlich mindestens ein Sellemols-Bildband mit Motiven aus den vier Ortsteilen von Schönenberg-Kübelberg. Herausgeber sind das Vater-Sohn-Gespann Stefan und Philipp Bauer aus Dunzweiler.

Die aktuellen Bände 23 und 24 befassen sich mit örtlichen Vereinen, die in den vergangenen beiden Jahren auf ihr 100-jähriges Bestehen zurückblicken konnten: der SV 1920 Kübelberg und der (Männer-)Gesangverein Liederkranz Kübelberg.

Der nun fertiggestellte Bildband über den Sportverein Kübelberg sprengt dabei den bisherigen Rahmen der Sellemols-Reihe, informieren die Bauers: Auf 160 Seiten wird die Entwicklung des Vereins vorgestellt. Die historischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen wurden nachkoloriert. Das verbessere die Wirkung der Fotografien wesentlich, erklärt das Herausgeber-Duo. Der Sellemols-Bildband ergänze die Chronik des SVK, in der ein vereinsinternes Redaktionsteam vergangenes Jahr die wichtigsten Daten der Vereinsgeschichte veröffentlicht hat.

Weiterer Band im Januar

Der Bildband über den Gesangverein Kübelberg, Nummer 24 der Sellemols-Reihe, soll voraussichtlich Ende Januar erscheinen.

Der neue Bildband wie auch die früheren Ausgaben, etwa Band 22 mit Aufnahmen aus Schönenberg, Kübelberg, Sand und Schmittweiler zum 50. Jubiläum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg können unter der Telefonnummer 06373 40824045 oder per E-Mail an bestellung@bildband-sellemols.de bestellt werden. Seit 23. Dezember gibt es Band 23 auch in den bekannten Verkaufsstellen: Bürgerbüro Rathaus Schönenberg-Kübelberg und Blumen-Apotheke. Preis: 15 Euro. Die Bände eins bis 22 kosten jeweils 10 Euro.