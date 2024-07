Dennis Müller heißt der neue Ortsbürgermeister von Reichweiler. Die Ratsmitglieder wählten in der konstituierenden Sitzung den gebürtigen Nürnberger, der seit vier Jahren mit seiner Familie in Reichweiler lebt, zum Ortschef. Tatkräftig unterstützt wird der Neue in der Kommunalpolitik vom bewährten Beigeordnetenteam Thilo Neitsch und Marisa Fuchs.

Dennis Müller, Jahrgang 2002, und Student der Informatik in Karlsruhe, lebt mit seiner Frau Andrea, der kleinen Tochter und den amerikanischen Schwiegereltern in Reichweiler. Er habe sich als Stadtkind in der 540 Einwohnergemeinde sofort heimisch gefühlt, sagt er. Sie sei zu seinem Zuhause geworden.

In die Politik hineingeschnuppert hat Müller schon in seiner Schulzeit als Landesschülersprecher in Bayern, vor allem in der Corona-Zeit habe er viel Zeit aufgewendet und einiges erreichen können. Den Wunsch, sich ehrenamtlich zu engagieren, trägt er schon seit einiger Zeit mit sich herum, wie er berichtet – als er hörte, dass dringend ein Ortsbürgermeister gesucht wird, bewarb er sich.

„Erstmal in der Gemeinde besser bekanntmachen“

Um zu sehen, was bei dieser Arbeit auf ihn zukommt, hat Dennis Müller in den zurückliegenden Wochen den scheidenden Ortschef Eric Tuerlings und den Ersten Beigeordneten Thilo Neitsch begleitet. „Ich bin parteilos und will es auch unbedingt bleiben“, sagt er. „Als Erstes möchte ich mich in der Gemeinde besser bekanntmachen, die Leute ansprechen, auch im Hinblick darauf, was ihrer Meinung nach besser gemacht werden könnte.“ Er will die Gemeinde voranbringen, das Dorf erweitern, weiß aber auch, dass die finanziellen Mittel nur wenig Spielraum zulassen. So hofft er, dass das geplante Industriegebiet der Gemeinde einen finanziellen Schub bringen kann. Auch den Bau von Windrädern solle man nicht aus dem Auge verlieren, befindet Müller.

Einen großen Nachteil für das Wachstum der Gemeinde sieht der neue Ortschef darin, dass keine Bauplätze mehr vorhanden sind. Daher solle nach Bebauungsflächen gesucht werden. Großbaumaßnahme in den nächsten Jahren ist der Ausbau des Dorfmittelpunktes mit Wendehammer. Auch sollten die Spielplätze verbessert und erweitert werden. Als Nachteil sieht er, dass alle Einkaufswege mit dem Auto zurückgelegt werden müssen, großer Pluspunkt sei der direkte Autobahnanschluss. Es gibt also viel zu tun für Dennis Müller und seine Ratsmitglieder. Er freue sich auf seine neue Aufgabe. Reichweiler soll auch in Zukunft ein lebens- und liebenswerter Ort sein, für Familien mit Kindern, für ältere Mitbürger, aber auch für Zuzügler.