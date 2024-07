Die Kindertagesstätte in Lauterecken stößt schon länger an ihre Kapazitätsgrenze. Doch bald wird es mehr Platz geben.

Es soll ein Container auf dem Kita-Gelände aufgestellt werden, in dem bis zu 20 Kinder betreut werden können. „Der Bauantrag ist genehmigt, und Ende September werden die Container geliefert“, berichtet Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis (CDU). Gerade der Bauantrag sei bei solchen Maßnahmen die „größte Sorge“, da Genehmigungen häufig länger auf sich warten ließen. Das sei diesmal anders, es „läuft ganz gut, es kommt voran. Die Kosten bewegen sich bislang im geschätzten Rahmen“.

Um die Kosten niedrig zu halten, werde der städtische Bauhof in die Arbeiten einbezogen, sagt die Stadtbürgermeisterin. Es wurden zudem bereits Aufträge an Firmen vergeben. Erd-, Mauer-, und Betonarbeiten wurden an die Firma Andreas Jung in Lauterecken vergeben, Stahlbauarbeiten an eine Firma aus Waldfischbach sowie Elektroarbeiten an die Lauterecker Firma Hammes. Der neue Stadtbeigeordnete Hans-Josef Hammes erklärt, dass die Elektroarbeiten mit dem Bauhof in Eigenleistung erfolgen, die Arbeitszeit der Firma nicht in Rechnung gestellt werde.

Einzugsgemeinden tragen Kosten

Bauherr der Maßnahme ist die protestantische Kirchengemeinde, die Trägerin der Kita. Die geplanten Kosten von 214.000 Euro sind anteilig von den Einzugsgemeinden Lauterecken, Cronenberg, Heinzenhausen, Hohenöllen und Lohnweiler zu tragen.

Der Container soll lediglich ein Provisorium sein. Die Stadt hat bereits ein Grundstück neben der Kita gekauft, auf dem eine Erweiterung entstehen soll. Bis die Arbeiten beginnen, wird es allerdings noch dauern, da allein die Genehmigungsverfahren sehr umfangreich und zeitintensiv seien, sagte Steinhauer-Theis zuletzt.