Unbekannte haben an einer am Bahnhof Kusel abgestellten Regionalbahn 18 Scheiben eingeschlagen und dadurch einen Schaden von knapp 25.000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Bundespolizei war der Zug vom Nachmittag des 17. bis zum frühen Morgen des 20. Februar am Kuseler Bahnhof abgestellt. Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt und beschädigten die Scheiben vermutlich mit einem aus dem Zug entwendeten Nothammer. Die Bundespolizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt und bittet um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 0631 340730 sowie per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de.