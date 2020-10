Das wird mehr als nur ein Denkzettel: Die Polizei hat am Wochenende in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen 17-Jährigen angehalten, der mit dem Auto seiner Mutter unterwegs war. Damit nicht genug: Er stand auch noch unter Alkoholeinfluss. Der junge Mann hatte laut Polizei heimlich den Schlüssel für das Auto seiner Mutter an sich genommen, um gemeinsam mit seiner 14-jährigen Schwester eine Spritztour zu unternehmen. Nun kommen gleich mehrere Anzeigen auf ihn zu.