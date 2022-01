In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat vergangene Woche eine Jugendliche ihrem Arbeitgeber einen gefälschten Impfpass vorgelegt, um der 3G-Regel am Arbeitsplatz nachzukommen. Da Zweifel an der Echtheit des Impfausweises bestanden, informierte die Firma die Polizei. Die Zweifel waren gerechtfertigt. Wie die Polizeiinspektion Lauterecken mitteilte, war der Impfausweis der 16-Jährigen gefälscht und die darin angegebenen Impfungen hatten nie stattgefunden. Damit nicht genug: Bei weiteren Durchsuchungen im näheren Bekanntenkreis der jungen Frau wurden noch drei weitere gefälschte Impfausweise sichergestellt.