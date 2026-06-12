Der 14-jährige Paul-Max Butz peilt schon Plätze auf dem Podest an und träumt von Rennen um die Europa- und Weltmeisterschaft.

Paul-Max Butz aus Breitenbach ist ein begeisterter Motorradfahrer. Es ist keine einfache Sparte, die er sich ausgesucht hat, denn er fährt Motocross. Die Wettbewerbe werden auf Gelände meist mit losem Untergrund gefahren. Eine flache Strecke wäre dem 14-jährigen Schüler zu wenig. Die Strecken sind meist einen bis eineinhalb Kilometer lang, sind gespickt mit vielen Kurven und Wendungen und sind mit zahlreichen Erhebungen ausgestattet, die spektakuläre Sprünge ermöglichen. Das ist das sportliche Feld von Paul-Max Butz, das er nicht mehr missen möchte.

Der Vater ist Motorradfan

Sein Vater Sascha Butz ist Zweiradfan und damit ein Unterstützer seines Sohnes. „Mit meinem Vater war ich bei einem Rennen in Niederwürzbach und das Geschehen hat mich sehr begeistert. Daraus wuchs der Gedanke, selbst fahren zu wollen“, erklärte der Jugendliche. „Papa, ich will es probieren“ sagte Paul-Max Butz und fand dabei offene Ohren. So kam er zum Schnuppertraining von Automobil- und Motorradclub (AMC) nach Frankenthal. „Das hat mich so begeistert, dass ich nicht nur schnuppern, sondern auch im Wettbewerb fahren wollte“ erinnert sich der Schüler.

„Mein Vater kaufte mir ein Motorrad mit einem 85-Kubikzentimeter-Hubraum-Motor, der 27 Pferdestärken leistet. Das Zweirad hat ein Gewicht von immerhin 85 Kilogramm und der Fahrer selbst kommt gerade mal auf 47 Kilogramm. Zunächst ist er nicht auf der Bahn und im Wettbewerb gefahren, sondern über erlaubte Wiesen und Wege. „Wir waren fast jedes Wochenende auf der Bahn und haben viel trainiert“, betonen Paul-Max Butz und sein Vater Sascha.

Vielversprechende Trainingseinheiten

Die Trainingseinheiten verliefen vielversprechend und so reifte der Entschluss, in den Wettbewerb im Moto-Cross einzusteigen. Dafür wurde ein geländegängiges wettbewerbsfähiges Zweirad, eine KTM mit einem 85-Kubikzentimeter-Hubraum-Motor erworben.

Die Saison 2024 war der Einstieg in den Motorsport auf zwei Rädern. „Eine zufriedenstellende Saison mit guten Platzierungen im Mittelfeld“, resümiert der Zweiradspezialist. Im Folgejahr lief es dann sehr gut für den Neueinsteiger. "Ein dritter Platz war es in Frankenthal und letztlich der angepeilte Platz unter den Top Ten“, blickt er zurück. Neben der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft ist er bei Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft gefahren und hat die Norm zur Teilnahme erfüllt. „Viel geholfen in meiner Entwicklung hat der Trainingsaufenthalt im Winter in Italien“, verrät der Motorradsportler.

Positive Bilanz

„Es waren tolle Läufe und ich habe viele Erfahrungen gesammelt“, zog er eine positive Bilanz. Für dieses Sportjahr hat sich der junge Motorsportler einiges vorgenommen. „Ich will bei jedem Lauf in die Punkte fahren und womöglich auf dem Podest stehen." In der regionalen Meisterschaft soll es am Ende ein Rang unter den fünf besten Startern seiner Klasse sein. Schon in naher Zukunft hat Paul-Max Butz große Ziele. Er möchte bei Läufen zur Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft starten. „Ich habe mit Vincent Gallwitz einen tollen Trainer, der mir das nötige Können vermittelt“, ist er sich sicher.

Dass all dies nicht ohne Sponsoren geht, ist ihm bewusst. Deshalb dankt er denjenigen, die ihn bereits unterstützen, "und es dürfen gerne noch mehr werden“. Bei all seinen sportlichen Aktivitäten darf die Schule nicht zu kurz kommen. Er besucht die Realschule in Bruchmühlbach-Miesau. Wenn es seine Zeit zulässt, erlebt man ihn beim Ausdauersport, entweder beim Laufen oder beim Fahrrad fahren.