Die Stadt Lauterecken erhält noch in diesem Jahr 100.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Das Geld dient der Entwicklung der Innenstadt. Das hat das Mainzer Innenministerium am Freitag mitgeteilt. Die Stadt Lauterecken wurde in diesem Jahr neu in das Bund-Länder-Programm aufgenommen. Ziel ist es, die Innenstadt zukunftsfähig und lebenswert zu machen. Durch das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ werden Gemeinden und Städte bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels unterstützt. Häufig geht es dabei um die Beseitigung von Leerständen und die Entwicklung von Wohnmöglichkeiten.