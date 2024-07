Der Kreis Kusel unterstützt ein Projekt zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Westpfalz. Dabei wird jungen Menschen das Medizinstudium in Ungarn finanziert, wenn sie danach in der Westpfalz arbeiten. Ein momentaner und eine zukünftige Stipendiatin erzählen.

„Es sind nicht genügend Ärzte da.“ So beschreibt Landrat Otto Rubly (CDU) die Ausgangslage, die den Kreis Kusel