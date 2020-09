Um eine gleichmäßigere Verteilung der Schüler auf die Busse zu erreichen, wird die Abfahrtszeit der Linie 271 vom Lauterecker Bahnhof zum Gymnasium in Kusel, ab dem kommenden Montag von bislang 6.45 Uhr auf der gesamten Strecke um sechs Minuten vorverlegt. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Desweiteren werde die Linie 266 mit Abfahrt um 6.18 Uhr in Deimberg, über Homberg und Kirrweiler nach Glanbrücken, bis St. Julian verlängert, um einen Umstieg auf den dort startenden Bus der Linie 271 (Abfahrt 6.52 Uhr) nach Kusel zu ermöglichen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vrn.de oder telefonisch unter 0621 1077077.