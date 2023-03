Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Weilerbacher Gemeinderat hat am Mittwochabend entscheidende Weichen für die bauliche Entwicklung des Dorfs gestellt. In der Sitzung, in der ausschließlich Bebauungspläne auf der Tagesordnung standen, wurden unter anderem die Errichtung eines Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) und die Erweiterung des Gewerbegebiets „Auf dem Immel“ behandelt. Das bemerkenswerte daran: Bei beiden Projekten spielen Wildkatzen eine besondere Rolle.

Wie die mit den Projekten befassten Planer unabhängig voneinander erklärten, liegt der Westen der Weilerbacher Gemarkung in einem so genannten Wildkatzenkorridor, also einem Bereich,