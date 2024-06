Es ist eine der großen Überraschungen des Wahlabends: In Otterberg gibt es einen Wechsel an der Stadtspitze. Ebenso in Landstuhl, was aber zu erwarten war. Nur war das Ergebnis hier überraschend deutlich. In Ramstein-Miesenbach heißt es dagegen: Alles bleibt beim Alten.

In der Wallonenstadt wird es einen neuen Bürgermeister geben: Jan Hock erreichte 57,4 Prozent der Stimmen und konnte sich damit gegen Amtsinhaberin Martina Stein durchsetzen, die auf 42,6