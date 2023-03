Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommen und Gehen liegen manchmal dicht beieinander. Das zeigte sich am Donnerstag in der Ökumenischen Sozialstation Westpfalz in Landstuhl. In einer Feierstunde, die coronabedingt nur im kleinen Kreis stattfand, wurde die langjährige Geschäftsführerin Doris Grenner in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, ihre Nachfolgerin Diana Kutien vorzustellen.

46 Jahre war Doris Grenner in der Pflege tätig, davon 28 Jahre in Landstuhl bei der Ökumenischen Sozialstation Westpfalz. Die Zeit hat die ausgebildete Pflegefachkraft genutzt, sich weiter