Gunter Mühlberger bewirbt sich in Mehlbach um das Amt als Ortsbürgermeister. Der FWG-Mann will Gabi Fliege nachfolgen, die nicht mehr antritt. Er ist der einzige Kandidat.

Mühlberger ist schon seit sieben Jahren Erster Beigeordneter, sitzt seit 15 Jahren im Ortsgemeinderat. „Dadurch fühle ich mich gut vorbereitet und in der Lage, dieses Amt auszufüllen“, sagt der 65-Jährige, der in Rente ist, über den Ortsbürgermeisterjob. Zudem sei er es als einstiger Vorsitzender des Betriebsrats bei Freudenberg in Kaiserslautern und des Gesamtbetriebsrats bei Freudenberg Performance Materials gewohnt, sich für andere einzusetzen und auch bei schwierigen Konflikten einen Konsens zu finden.

Sollte er gewählt werden, dann wolle er die Mehlbacher bei wichtigen Themen mit einbeziehen und anhören. „Es liegt mir sehr am Herzen, das politische Wir-Gefühl, welches sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, weiter zu leben und zu fördern“, betont Mühlberger, der verheiratet ist, zwei Kinder und drei Enkel hat. Sein Ziel ist es, die Dorfgemeinschaft zu stärken und Mehlbach weiter voranzubringen. „Wichtig sind mir der Erhalt von Kindergarten und Grundschule.“

Der 65-Jährige ist zudem Spitzenkandidat der FWG für die Gemeinderatswahl. Auf der Liste stehen auf Platz zwei bis 13: Anne-Marie Zinßmeister, Sven Mühlberger, David Frank, Timo Kappesser, Bertold Erndt, Lisa Willrich, Rafael Kuhnert, Peter Zinßmeister, Michael Schuhmacher, Denise Feurich, Bruno Fritz und Klaus-Dieter Walther. zs