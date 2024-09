Am Wochenende wird in Ramstein Kerwe gefeiert. Diesmal steckt jedoch mehr hinter dem alljährlichen Fest als sonst. Denn die Kirchweih, in diesem Fall die Weihe der alten Ramsteiner Kirche auf dem Schulhügel, jährt sich zum 300. Mal. So lange wird das Kirchweihfest – heute Kerwe genannt – in Ramstein bereits gefeiert.

Vor 300 Jahren, am 10. September 1724, hatte der Wormser Weihbischof Johann Baptist Gegg die alte, wiederaufgebaute Kirche auf dem Schulhügel eingeweiht. Seitdem feiern die Ramsteiner ihr