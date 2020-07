Nicht nur vom Kaiserslauterer Rock-Sänger Andy Kuntz gibt es Neues. Neben seiner viel beachteten Mitwirkung an der Video-Produktion „Frontiers All Stars - Push Through“ (wir berichteten) hat auch seine Band Vanden Plas trotz Sommerloch und Corona-Zeiten einiges Aktuelles auf Lager.

Da ist der Song „Misery Affection Prelude“ aus dem Vanden Plas-Album „Chronicles Of The Immortals – Netherworld (Path I)“ (2014), den die Band zu dem vor wenigen Tagen auf YouTube veröffentlichten Werbetrailer für den historischen Roman „Keltensonne“ von Heike Beardsley und Ulrike Vögl auf deren Wunsch hin beigesteuert hat. Der emotionale Titel passt insofern gut zum Buch, das unter anderem in der Pfalz spielt, da es in beiden Werken auch um einander zugetane Personen geht, die in verschiedenen Welten leben. Auch auf den „Keltensonne“-Lesungen ist das Stück zu hören.

Sechste Rock-Oper steht vor der Vollendung

News Nummer zwei: Der zweite Teil der Vanden Plas-Saga „The Ghost Xperiment“, deren erster Part „Awakening“ im Herbst vergangenen Jahres erfolgreich veröffentlicht wurde, wird derzeit mit voller Kraft produziert. Der genaue Erscheinungstermin von „The Ghost Experiment - Illumination“ steht allerdings noch nicht fest.

Und gleich noch eine weitere Notiz: Die mittlerweile schon sechste Vanden Plas-Rockoper „Last Paradise Lost“ steht kurz vor ihrer Vollendung. Die Uraufführung ist auf den 21. April 2021 am Kaiserslauterer Pfalztheater terminiert. Weitere Aufführungen vor Ort und später auch am Staatstheater Münster stehen bereits auf dem Programm.