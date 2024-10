Die Stadt stockt ihren Zuschuss für den Neubau der Multifunktionshalle des Turnvereins Ramstein (TV) auf. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Die Baumaßnahmen können im nächsten Jahr losgehen.

2018 wurde die alte Turnhalle des TV aus Sicherheitsgründen gesperrt und sollte durch umfassende Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen erhalten und attraktiver gestaltet werden. Der Stadtrat gewährte damals einen Zuschuss von 204.000 Euro. Weitere statische Überprüfungen machten die Pläne jedoch zunichte. Im Frühjahr 2023 wurde die 115 Jahre alte Halle abgerissen. Pläne, an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten, wurden verworfen und stattdessen ein neues Grundstück gesucht. Dem Verein wurde ein Grundstück in der Reichswaldstraße in Erbbaupacht von der Stadt zur Verfügung gestellt. Auch einen Bebauungsplan stellte die Stadt auf, um dort eine neue Halle bauen zu können.

Halle kostet 1,74 Millionen Euro

Der Verein hat nun einen neuen Zuschussantrag gestellt, da die Kosten für den Neubau über denen der ursprünglich für eine Sanierung angedachten Kosten liegen, erläuterte Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). Für den Neubau der Multifunktionshalle (15 mal 27 Meter) mit Nebenräumen und Gymnastikraum liege bereits eine Baugenehmigung vor.

Die Gesamtkosten für die neue Multifunktionshalle belaufen sich auf 1,74 Millionen Euro. Eine Landeszuweisung an den Verein von 590.000 Euro sei von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt festgesetzt worden. Aufgrund der gestiegenen Kosten für den Verein, beschloss der Stadtrat den 2018 beschlossenen Zuschuss um 91.000 Euro aufzustocken. Der Turnverein erhält demnach von der Stadt eine Zuwendung von 295.000 Euro.