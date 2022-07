Nach zweijähriger Coronapause findet dieses Jahr wieder die internationale „TattooTatta“ Convention in Ramstein-Miesenbach statt. Tätowierer, Piercer, Szeneshops und Live-Acts erwarten die Tattoo-Begeisterten an diesem Wochenende.

Nach ihrem ersten Stop in Jena kommt die seit 2016 jährlich stattfindende Messe auch wieder ins Congress Center in Ramstein. Die Künstler wollen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich zu informieren, Ideen zu besprechen und sich mit anderen Tattoo-Begeisterten auszutauschen.

Bei Live-Shows stellen Tattoo- und Piercing-Artists am Samstag ab 12 Uhr ihr Können unter Beweis und am Ende des Tages zeigen die Künstler ihre besten Arbeiten bei einem Tattoo-Contest, bei dem das stärkste Tattoo der jeweiligen Stilrichtung von einer Jury ausgezeichnet wird.

Verschiedene Stilrichtungen vertreten

Aus verschiedenen Studios in ganz Deutschland und Europa reisen 80 Tätowierer an, von Fine Line über Old School hin zu Realistic und Dotwork werden alle möglichen Stile vertreten sein. An ihren Ständen zeigen die Künstler am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, ihre Arbeiten und „Wanna-Dos“ (Tattoos, die sie gerne noch stechen möchten). Außerdem können sich die Besucher vor Ort beraten und auch von einem der Künstler hygienekonform stechen lassen. Außer dem Standort unterscheidet sich nichts von dem Besuch eines „normalen“ Studios.

Neben den Ständen der Tätowierer und Piercer wird es auch wieder eine Händlermeile mit Szeneshops geben, es werden Equipment, Zubehör, Kleidung, Schmuck und andere Accessoires verkauft. Auf dem Marktplatz wird es zudem neben Live-Musik und einer Airbrush-Show auch einen kulinarischen Leckerbissen in Form eines Streetfood-Trucks geben.