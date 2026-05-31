Am Mittwoch, 10. Juni, um 17 Uhr geht es los: Dann startet das Stadtradeln im Kreis offiziell auf dem Rathausplatz (Konrad-Adenauer-Platz) in Enkenbach-Alsenborn.

Beim Auftakt werden die Kreisverwaltung Kaiserslautern und die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn das diesjährige Stadtradeln im Kreis offiziell eröffnen. Danach kann gleich in die Pedale getreten werden, denn im Anschluss starten zwei geführte Radtouren, eine Feierabendtour um 17.30 Uhr und eine Rennradtour um 17.45 Uhr, wie die Gemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn mitteilt. Vom 10. bis zum 30. Juni lädt die Stadtradeln-Kampagne Bürger im Kreis dazu ein, möglichst viele Wege im Alltag mit dem Fahrrad zurückzulegen oder an gemeinsamen Radtouren teilzunehmen. Die offizielle Staffelübergabe von der Stadt Kaiserslautern findet am 9. Juni statt.

Direkt für das Radeln rüsten können Teilnehmende ihr Fahrrad bei der Auftaktveranstaltung. Denn der Fahrradladen Dezius aus Ramstein-Miesenbach stellt eine Reparaturstation bereit. Kleinere Arbeiten wie Kette ölen, Sattel einstellen oder den Reifendruck prüfen können dort erledigt werden, heißt es in der Ankündigung.

Info

Während des Aktionszeitraums bietet die Verwaltung gemeinsam mit dem Verein Vorwärts Mehlingen geführte Radtouren an. Alle Touren plus weitere Informationen sind im Netz zu finden unter www.enkenbach-alsenborn.de.

