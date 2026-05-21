Trotz widriger äußerer Umstände haben sich zahlreiche Radfahrer zum Auftakt des Stadtradelns 2026 in Kaiserslautern am Rathaus eingefunden. Was sie motiviert.

Kräftige Böen fegen am Haupteingang des Kaiserslauterer Rathauses um die Ecken, ein ordentlicher Schauer geht auf das Pflaster nieder. Die Atmosphäre auf dem Vorplatz hat am Mittwochnachmittag etwas Herbstliches. Dennoch nehmen schon kurz nach 17 Uhr die ersten Aktiven des Stadtradelns ihren Startplatz vor der gläsernen Türfront ein.

Darunter sind Holger Berthold und sein Sohn aus Erlenbach. 25 Kilometer haben sie an diesem Tag bereits mit ihren Rädern zurückgelegt. „Mich motiviert die Gemeinschaft hier zum Mitmachen“, sagt der Mann im knallroten Radlerdress. Zumal das 750. Jubiläum der Stadt ein guter Anlass sei, an einem solchen Event teilzunehmen. „Man sieht einfach die Stadt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive“, sagt Berthold.

Mit dem Rad 30 Kilometer zur Arbeit

Die Mitarbeiterinnen aus dem Rathaus waren schon dabei, die Stehtische und die Lautsprecheranlage für die Startzeremonie aufzubauen. Doch der Wind samt Regengischt lässt sie noch einmal Schutz unter dem Vordach des Rathauses suchen. Dort stellt auch ein Mann aus dem Donnersbergkreis sein Rennrad ab. Er betont, dass für ihn das Radeln in der Gruppe ebenfalls ein Motivationsfaktor sei. „Außerdem habe ich fest vor, zum Arbeiten in die Stadt über 30 Kilometer hin und her zu pendeln“, nennt er seine Planung für das Stadtradeln bis 9. Juni.

„Viele unserer Partner haben – so wie die Stadtverwaltung auch – eigene Teams am Start und pushen sich gegenseitig zu einem guten Teamergebnis“, ruft Beigeordneter Manuel Steinbrenner zur Begrüßung den nun etwa 70 Sportlern zu, die – meist bunt gekleidet und auf ihre Räder gestützt – auf den Start warten. Radfahren auf dem Weg zur Arbeit mache munter und fit für den Arbeitstag – „und natürlich tun wir alle damit auch etwas für den Klimaschutz“, sagt Steinbrenner. Der Spaß stehe für die Teilnehmer im Vordergrund. Wichtig sei dabei auch die junge Generation: „Wir sind sehr froh und stolz, dass sich bereits zwölf Kaiserslauterer Schulen beim Schulradeln angemeldet haben – von Grundschulen über die weiterführenden Schulen bis hin zu den Berufsbildenden Schulen.“

Motto: „Feierabendtour gemütlich“

Gegen 17.30 Uhr ist es dann soweit: Steinbrenner läutet ausgiebig mit einer Glocke in der Hand und durchtrennt dann unter dem Jubel der Teilnehmer das rot-weiße Flatterband, mit dem der Rathausvorplatz in Richtung Pfalztheater abgesperrt war. Mit lauter Durchsage werden die Stadtradler aufgefordert, sich in ihren Teams zu formieren und aufzubrechen. „Feierabendtour gemütlich“ hält einer der Anführer sein Mottoschild in die Höhe, „Rennrad“ und „Mountainbike“ lauten weitere Schlagwörter. Der große Tross rollt gruppenweise gemächlich vom Platz. Das Stadtradeln 2026 ist eröffnet.

Info

Anmeldung zum Stadtradeln 2026 ist weiterhin möglich, Informationen gibt es unter stadtradeln.de/kaiserslautern.