Dunkle Flecke und riesige „Fackeln“ auf der Sonne in Echtzeit durch ein Teleskop beobachten – dazu hatten am Sonntag Astronomie-Interessierte am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz Gelegenheit. Mit dabei: Martin Bertges, ein Experte für Sonnenbeobachtung. In der seit dem 15. Juli laufenden Ausstellung „Unsere Sonne“ konnten sich die Besucher weiter über unseren Fixstern informieren.

Bertges hat die Aktion initiiert. Er ist Mitglied des Arbeitskreises Astronomie und Geophysik (am Geoskop auf der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel)