Zum Tanz in den Mai herrscht in der Westpfalz ruhiges Hochdruckwetter. Dabei wechseln sich bei frühlingshaften Temperaturen Sonne und Wolken miteinander ab. Oft bleibt es trocken.

Zum Wochenende nimmt die Labilität etwas zu, so dass das Schauerrisiko ein wenig ansteigen kann. Insgesamt bleibt es aber zum Tanz in den Mai in unserer Region eher trocken.

Samstag

Die sonnigen Phasen werden wieder länger. Nur am Nachmittag können einige Wolkenfelder übers Land ziehen. Das Schauerrisiko bleibt aber mit etwa 20 Prozent ziemlich niedrig. Die Temperaturen gehen leicht zurück und liegen nur noch zwischen 15 und 18 Grad. Dafür scheint die Sonne wieder zwischen neun und zehn Stunden. Die Nacht auf den ersten Mai bleibt bei Tiefstwerten zwischen zwei und sechs Grad meistens sternenklar oder nur leicht bewölkt.

Sonntag

Das freundliche Wetter setzt sich fort. Allerdings kann sich die Sonne öfters mal hinter einer dickeren Wolke verstecken. Es sollte jedoch in der Regel trocken bleiben. Die Temperaturen entsprechen mit 16 bis 19 Grad dabei weiterhin der Jahreszeit. Das Regenrisiko bleibt etwa bei 20 Prozent. Die Sonnenscheindauer erreicht zwischen acht und neun Stunden.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es teils freundlich, teils wolkig weiter. Wesentlicher Regen oder Schauer stehen dabei aber wohl nicht auf dem Programm. Auch an den Temperaturen ändert sich nicht sonderlich viel.