Nach dem Rücktritt von Benjamin Busch als Bürgermeister der Gemeinde Schopp hat nun Klaus Nahlenz in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag offiziell die Nachfolge angetreten. In seiner ersten Sitzung ging es um die Forstwirtschaft.

Nachdem im vergangenen Jahr der Forst in Schopp ein Minus von 47.000 Euro hervorbrachte, rechnet Revierförsterin Britta Pecho für 2021 mit einem kleinen Plus. Der Einschlag liege in diesem Jahr