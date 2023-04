Die Deutsche Post baut in der Raiffeisenstraße 37 in Landstuhl einen neuen Zustellstützpunkt mit Leitungsfunktion, kurz ZSPL. Das Projekt wurde bei einer kleinen Feierstunde vorgestellt.

„In der Raiffeisenstraße 37 entsteht ein modernes, CO 2 -neutrales Betriebsgebäude. Damit werden alle Vorkehrungen getroffen, um auch die Zustellung in Landstuhl CO 2 -frei zu gewährleisten“, erläuterte der zuständige Leiter der Postniederlassung Saarbrücken, Jörg Bahls. Das Betriebsgelände ist rund 9000 Quadratmeter groß, das Betriebsgebäude umfasst 1600 Quadratmeter, teilt die Deutsche Post mit. Das Gebäude werde energetisch auf dem neuesten Stand sein. Die Halle werde über eine Fußbodenheizung verfügen. Die Wärmeerzeugung erfolge mittels einer Außenluft-Wasser-Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Für die Zustellung sollen laut Bahls bis Ende des Jahres Elektroautos zur Verfügung stehen. Briefe und Pakete nach und von Landstuhl sollen in naher Zukunft mit großen Elektro- oder Gas-Lkws befördert werden.

100.000 Brief- und 15.000 Paketsendungen pro Woche

„Der bisherige Standort in der Lindenstraße 15 erfüllt nicht mehr unsere Anforderungen, die wir heute an eine moderne Betriebsstätte stellen“, berichtet Michael Schäfer, der Leiter des ZSPL Landstuhl. Die neue Betriebsstätte biete genug Platz für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von hier aus werden Briefe und Pakete in Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und weiteren 22 Gemeinden im Umkreis zugestellt. Pro Woche würden hier 100.000 Brief- und 15.000 Paketsendungen sortiert und zugestellt. „Wir bedienen in Landstuhl über 9000 Kunden. Die Zuständigkeit des ZSPL mit kleineren ZSP umfasst 222,21 Quadratkilometer, hierbei ragt natürlich die US-Base in Ramstein-Miesenbach heraus“, erläutert Schäfer.

In Landstuhl werde ein wichtiger Meilenstein zur Dekarbonisierung des Post- und Paketgeschäfts in der Region gesetzt. „Mit der Zustellung der Post in Landstuhl mit Elektroautos wollen wir Landstuhl ,grün’ machen“, betont Bahls. Zur Stützentaufe und Grundsteinlegung nutzten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich über die neue Betriebsstätte zu informieren. „Unser Gebäude verfügt über alle modernen Anforderungen, die für eine zuverlässige Zustellung der uns anvertrauten Sendungen Grundvoraussetzung geworden sind. Alle Verteil- und Ladetätigkeiten auf einer Ebene, kurze Wege für die Beladung unter einem Vordach und technisches Know-how mit Sendungsscannern“, sagt Bahl.