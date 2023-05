Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein geplantes Wohnheim spaltet die Gemüter in Trippstadt. Gegen den Bau Am Katterfeld hat sich eine Bürgerinitiative formiert, andere Einwohner und die Ratsmitglieder wollen, dass das Pflegeheim und Zentrum für Servicewohnen genau dort errichtet wird. Etliche Auskünfte zu dem Projekt und darüber, wie es mit dem ehemaligen GDA-Wohnstift weitergehen soll, gab es bei einem Infoabend am Mittwoch.

Die Bürgerinitiative (BI) bevorzugt einen Bau an anderer Stelle oder die Nutzung des ehemaligen Wohnstifts am Judenhübel. Dieses hat – wie die Grundstücke Am Katterfeld