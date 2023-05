Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Scharfe Kritik an den Führungsqualitäten und am Führungsstil von Erik Emich, CDU-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, hat Klaus Neumann geäußert, der der SPD im Verbandsgemeinderat vorsteht. Was er Emich vorwirft und wie dieser darauf reagiert.

Anlass für den Frontalangriff der SPD auf den Verwaltungschef ist Emichs höhere Besoldung, die gegen den Willen der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats