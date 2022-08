Im Stadtteil Atzel hat im Hörnchenweg 1 in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße 469 im Gebäude der Autoaufbereitung Glanzwerk eine neue Postfiliale eröffnet.

Sie dient als Ersatz für die Geschäftsstelle in der Tannensteige, die seit Ende April geschlossen ist und ebenfalls auf der Atzel angesiedelt war. Die Deutsche Post spricht von einer Interimsfiliale. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Partner“, so Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage. „Interim bedeutet: Bis wir einen Partner gefunden haben, betreiben wir die Filiale im Hörnchenweg selbst.“ Geöffnet hat die Geschäftsstelle von Montag bis Freitag jeweils von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. Die Filiale im Hörnchenweg hat Brief- und Paketdienstleistungen im Angebot.