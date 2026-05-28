Das Ordnungsamt verwirft eine Spur-Sperrung. Stattdessen gibt es ab Montag am Enkenbacher Bahnhof Kontrollen zu Schulbeginn und -ende.

Die Bundesstraße 48 zwischen dem Elefantenkreisel und dem Kreisel bei Heger Guss in Enkenbach wird ab Freitag, 14 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben. Und zwar entgegen anderer Planungen auf beiden Spuren. Nachdem die Fuß- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise am Dienstag vergangener Woche von einem Laster gerammt und beschädigt worden war, galt diese als einsturzgefährdet und musste gesperrt werden. Auch dieser Streckenabschnitt der B48 wurde für den Verkehr gesperrt.

Alternative Route für Fußgänger verworfen

Für Fuß- und Radfahrer hat das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn seitdem eine Umleitung über den Klosterpark, der zu einem beschrankten Bahnübergang auf einem Feldweg führt, eingerichtet. Da dieser aber von vielen Bürgern als zu lang und beschwerlich erachtet wird, hatte das Ordnungsamt in den vergangenen Tagen eine andere Lösung geprüft: Die Idee war, eine Fahrbahn der B48 zu sperren und darauf einen kürzeren Fußgängerweg vom Bahnhof aus einzurichten, über den die Bürger per Ampelschaltung die vielbefahrene Straße sicher queren können. Damit soll eine Gefahrenquelle entschärft werden, denn hinter dem Edeka-Markt war ein Trampelpfad neben der gesperrten B48 entstanden, von dem viele Fußgänger – vor allem Schüler – unberechtigterweise über die Straße zum Bahnhof laufen. Mit der Freigabe der Straße für den Verkehr könne die Querung lebensgefährlich sein, so das Ordnungsamt. Deren Mitarbeiter werden den Bereich künftig zu den Schulbeginn- und Schulendzeiten – erstmals ab Montag – kontrollieren. Die Schüler werden dabei auf die offizielle Umleitung durch den Klostergarten verwiesen. Die Enkenbacher Schulen seien darüber informiert, dass dies in Einzelfällen zu Verspätungen führen könne, so das Ordnungsamt.

Brücke wird am Montag geprüft

Am Montag soll jetzt geprüft werden, ob die Fuß- und Radfahrerbrücke sicher genug sei, um sie nicht doch wieder öffnen können. Dass beide Spuren der B48 für den Verkehr freigegeben werden, liegt laut der Behörde auch daran, dass diese Strecke ab Montag als Umleitung fungiert: Die Landesstraße 395 zwischen Ramsen und der Einmündung L 395/Kreisstraße 38 bei Enkenbach-Alsenborn ist ab Montag, bis voraussichtlich Ende August wegen Straßenbauarbeiten abschnittsweise voll gesperrt.