Vom kleinen Ruderboot bis zum Segelboot, von U-Booten, Arbeitsschiffen bis hin zu Luxusjachten: Nahezu alles, was so auf den Gewässern dieser Erde herumschippert, war am Wochenende im Rodenbacher Waldfreibad zu bestaunen – en miniature natürlich.

Seit drei Jahren führt der 1. Modellbootclub Kaiserslautern (1. MBC) seine Modellboot-Ausstellung im Freibad der Verbandsgemeinde Weilerbach durch. Dort seien die Rahmenbedingungen einfach optimal, sagt der Vorsitzende des MBC, Michael Müller. „Unsere Veranstaltung erfreut sich zunehmender Beliebtheit“, berichtet er. Die Anzahl der am Wochenende ausgestellten Modelle war dreistellig, schätzt er. Einige Teilnehmer hatten weite Anfahrtswege zurückgelegt – sogar aus Bremen, Berlin und Basel kamen sie in die Westpfalz.

U-Boote tauchen ab

Die Exponate waren entweder auf Präsentationstischen um die Schwimmbecken herum zu bewundern oder man konnte deren Fähigkeiten beim Schaufahren im Wasser bestaunen: die Geschwindigkeit eines Sportbootes beispielsweise, die weiten Wasserstrahlen des kleinen Feuerlöschbootes oder auch die Wendigkeit der U-Boote unter der Wasseroberfläche.

Erstaunlich war bei vielen Modellen die Detailtreue, die von den Modellbauern mit viel Geduld und filigranem Können herausgearbeitet worden war. In dem Kaiserslauterer Verein werden Schiffsmodelle aller Art mit verschiedenen Antriebstechniken gebaut. Anfänger erhalten von den erfahreneren Mitgliedern Unterstützung. Zudem gebe es preiswerte Anfänger-Bausätze, die allen Interessenten den Einstieg in dieses interessante Hobby erleichtern, erläutert Müller.