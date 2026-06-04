Bei einem Ranking der 1000 schönsten Freibäder Deutschlands hat das Waldwarmfreibad Miesau Platz 14 belegt. Noch ein weiteres Bad aus der Region ist unter den ersten 30.

„Ein wunderschönes Freibad, das keine Wünsche offen lässt.“ So bewertet ein Gast auf Google „die top gepflegte Anlage“, die mit großer Rasenfläche und altem, schattenspendenden Baumbestand punkte. „Der Spielplatz und das Planschbecken sind ein Highlight für die Kleinen. Von Wasserrutsche, Sprungtürmen über einen Whirlpool ist alles, was das Herz begehrt, vor Ort. Der Kiosk ist ebenfalls zu empfehlen, die Sanitäranlagen sind sauber und modern. Ein perfekter Ort, um schöne Sommertage zu verbringen.“

Ähnlich enthusiastisch lesen sich auch viele andere Kommentare auf Google. Das Lob der Gäste hat dem Miesauer Waldfreibad einen der vorderen Plätze im Ranking des Reiseveranstalters Tui eingebracht – und das bundesweit. Über 1500 Badestätten seien für die Hitliste ausgewertet worden, umreißt Tui die Methodik. Voraussetzung sei gewesen, dass das Freibad zum Zeitpunkt der Erhebung Mitte April mehr als 100 Bewertungen aufwies. Für das Ranking sei „ein kombinierter Beliebtheitsscore“ entwickelt worden, der drei zentrale Faktoren berücksichtige: Die durchschnittliche Google-Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5, die die allgemeine Zufriedenheit der Besucher abbilde. Außerdem der Anteil der Fünf-Sterne-Bewertungen als „ein Maß für echte Begeisterung“. Und die Anzahl der Bewertungen selbst, denn: Je mehr Menschen ein Bad bewertet hätten, desto belastbarer sei das Ergebnis. Bewertet wurden sowohl klassische Freibäder als auch natürlich angelegte Naturbäder ohne Chlor, aber keine Kombibäder oder Badeseen.

Das Waldwarmfreibad kommt laut Tui auf eine durchschnittliche Google-Bewertung von 4,6 auf der Skala von 1 bis 5. Rund 73,8 Prozent der insgesamt 730 Bewertungen auf Google hätten dem Bad fünf Sterne gegeben. Das reichte am Ende für einen Beliebtheitsscore von 8,202 und Platz 14.

Wer es noch auf die Liste geschafft hat

Auf der Tui-Liste, die vom Waldbad Neustadt an der Aisch in Bayern angeführt wird, sind noch weitere Bäder aus der Region aufgeführt. Auf Platz 26 hat es die Waschmühle in Kaiserslautern geschafft. Dem Lauterer Kultbad gaben ebenfalls 73,8 Prozent der insgesamt 633 Kommentatoren fünf Sterne. Die Durchschnittsbewertung lag bei 4,6. Aufgrund der im Vergleich zu Miesau geringeren Anzahl an Bewertungen reichte es aber nur für einen Beliebtheitscore von 8,139. Das Freibad Rodenbach landete auf Platz 61, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 und 71 Prozent Fünf-Sterne-Wertungen. Beim Warmfreibad Trippstadt reichte es nur für Platz 342, bei Enkenbach-Alsenborn für Platz 774.

Info

Die RHEINPFALZ will sich selbst einen Eindruck verschaffen und nimmt über Sommer alle Bäder in Stadt und Landkreis eingehend unter die Lupe.

Beim Schwimmbad-Check schauen wir uns die Becken, Liegewiesen sowie das Sport- und Kinderangebot an, prüfen aber auch die Aufenthaltsqualität, die Essensauswahl am Kiosk und die Preise.