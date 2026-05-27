Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat Frauen und Männer geehrt, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung in den „Grünen Berufen“ abgelegt haben – die Goldenen Meister.

„Sie können auf eine sehr lange Zeit ihres Berufslebens zurückblicken, haben oft ihr eigenes Unternehmen geführt und sich um den Berufsstand verdient gemacht.“ Mit diesen Worten beschreibt die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, was die nun mit Goldenen Meisterbriefen ausgezeichneten Personen geleistet haben. „260 Goldene Meisterinnen und Meister des Prüfungsjahrgangs 1976 gibt es insgesamt in Rheinland-Pfalz“, sagte Vize-Präsident Eberhard Hartelt bei der Verleihung in Bad Kreuznach. 164 Landwirtschaftsmeister, 17 Gärtnermeister, 44 Winzermeister und 35 Hauswirtschaftsmeisterinnen dürfen sich nun Goldene Meister nennen.

Gemeinsam mit Staatssekretär Andy Becht übergab Hartelt die Goldenen Meisterbriefe. „Die berufliche Bildung hat sich gewandelt und professionalisiert. Ihre ersten beruflichen Schritte sind viele der heutigen Goldenen Meister im elterlichen Betrieb gegangen. Die Arbeit in den Betrieben war geprägt von Handarbeit, und jede Hand wurde gebraucht. Zudem gab es kaum Ausbildungsbetriebe nach heutigen Kriterien mit einem Meister als Ausbilder“, erläuterte Hartelt. Dazu gehöre nicht nur die lange Ausbilderzeit und die Tätigkeit in den Prüfungsausschüssen. „Das erfolgreiche Bildungssystem, dem wir unseren Nachwuchs anvertrauen, haben Sie mit aufgebaut“, betonte er.

Info

Die Goldenen Meister aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern: Landwirtschaftsmeister: Karl Gortner (Lambsborn), Konrad Koch (Ramstein-Miesenbach), Christian Krüger (Schallodenbach), Walter Schlicher (Fischbach), Rudi Schmitt (Niedermohr), Dieter Schwab (Krickenbach), Hans-Walter Steinmetz ( Kaiserslautern).

Gärtnermeister, Friedhofsgärtner: Lothar Butterhof (Kaiserslautern).