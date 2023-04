Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wenn sie den ersten Bauabschnitt überstanden haben, können sie aufatmen. Schlimmer wird’s nicht“, versprach Stefan Nerlich den Besuchern einer Infoveranstaltung der DB Netz AG. Thema waren die am Freitag beginnenden Arbeiten an den Lärmschutzwänden entlang der Bahnlinie in der Ortslage von Bruchmühlbach.

Nerlich ist bei der DB Netz AG in Karlsruhe zuständig für die Lärmsanierung an Schienenwegen in Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Am Dienstagabend