Mit einem Jahresfehlbetrag von 266.511 Euro im Ergebnishaushalt hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kollweiler den Haushalt verabschiedet. Das teilt Ortsbürgermeister Timo Müller ( Freie Wählergruppe) mit. Für Investitionen sind 226.500 Euro vorgesehen. Laut Müller erfolgte die Zustimmung im Gemeinderat einstimmig.

Auch der Finanzhaushalt weise ein Minus auf, so der Ortsbürgermeister: Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen schließen mit 212.120 Euro negativ ab. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde mit etwas mehr als 500 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 2026 die Steuern mit 636.600 Euro. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen werden mit 192.955 Euro veranschlagt, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, darunter die Schlüsselzuweisungen, mit 151.854 Euro. Sonstige laufende Erträge sind mit 3515 Euro eingeplant.

Auf der Ausgabenseite entfallen 722.825 Euro auf Umlagen und Zuwendungen. Abschreibungen schlagen mit 182.713 Euro zu Buche, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Einrichtungen mit 180.820 Euro, Personalkosten mit 131.162 Euro sowie sonstige laufende Aufwendungen mit 85.535 Euro. Insgesamt stehen im Haushalt 1,041 Millionen Euro an Erträgen Ausgaben von 1,307 Millionen Euro gegenüber.

Zu den größeren Investitionen zählen die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (75.000 Euro), die Baulandbereitstellung (41.500 Euro), Landschaftspflege (40.000 Euro), die Erweiterung der Küche im Bürgerhaus samt der Ausstattung (21.500 Euro) sowie Arbeiten am Änni-Zimmermann-Platz (20.000 Euro). Für den Bauhof sind 17.500 Euro vorgesehen.