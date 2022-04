Der Kletterpark bei Mehlingen hat am Freitag unter neuer Leitung seine Wiedereröffnung gefeiert, nachdem er in den vergangenen zwei Jahren geschlossen hatte. Dimitri Pukas und Timo Beutler haben das rund acht Hektar große Areal gepachtet und in den vergangenen Wochen auf Vordermann gebracht.

30.000 Euro haben die Jungunternehmer für Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an den Bäumen ausgegeben. Weitere 50.000 Euro investierten sie in eine neue Sicherheitstechnik. Auch die gut 160 Quadratmeter große Dachterrasse wurde für 15.000 Euro hergerichtet. Für Kletterfreunde stehen acht Parcours zur Verfügung, daneben gibt es auch drei Strecken für Kinder ab einer Größe von 1,10 Metern. Ab Spätsommer werde es auch einen Basejump aus 22 Meter Höhe geben, kündigen die neuen Pächter an. „Der Kletterpark bedeutet eine enorme touristische Aufwertung für die Region. Mit der Möglichkeit, hier einzukehren, ist der Park auch für Wanderer interessant“, sagte die Mehlinger Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) bei der Eröffnung. Weitere Infos unter www.kletterwaldkaiserslautern.de.