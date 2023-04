Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sowohl in Reichenbach-Steegen als auch in Kaiserslautern erinnern Straßennamen an den Unternehmer, Ingenieur und Kommunalpolitiker Hermann Gehlen. Die Berggemeinde Fockenberg, die seit 1976 zu Reichenbach-Steegen gehört, würdigt mit der Namensgebung sein Wirken als Wohltäter des 200-Einwohner-Fleckens.

„Er war der Gönner des Dorfs“, sagt Ortsvorsteher Erhard Helfenstein. „Er hat auf eigene Kosten die Straßen asphaltiert und einen Spielplatz angelegt, als es so etwas