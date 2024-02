Der Gemeinderat hatte im Dezember zunächst auf Antrag der CDU-Fraktion eine ortseigene Lösung für den Umbau der Kita Lummerland beschlossen. Die vorliegenden Planungen des Architekten Stefan Breuer sollten als Grundlage dienen. Das hat sich nun geändert.

In der Ratssitzung am Mittwoch sprach sich die Mehrheit dafür aus, diesen Ratsbeschluss auszusetzen. Wie Ortsbürgermeister Dirk Wagner (SPD) auf Anfrage mitteilte, sind die Planungen vom Oktober 2022 nicht mehr zeitgemäß. „Der neue Kita-Bedarfsplan zeigt, dass im Ort 16 Plätze fehlen“, erklärte der Ortschef. Außerdem sei mit dem Entstehen des Neubaugebietes in Fockenberg-Limbach mit steigendem Bedarf zu rechnen. Bereits im Juni sei beschlossen worden, die Möglichkeiten der Gründung eines Kita-Zweckverbandes im Hinblick auf Synergie und Wirtschaftlichkeit prüfen zu lassen. Die Verwaltung habe den Auftrag erhalten, die möglichen Betriebskosten für unterschiedliche Zweckverbands- einschließlich baulicher Lösungen zu untersuchen. Gespräche mit den Ortsgemeinderäten von Erzenhausen, Kollweiler, Reichenbach-Steegen und Schwedelbach sollen nun fortgesetzt werden. Am 13. März finde eine Veranstaltung im Bürgerhaus Kollweiler mit Claus Eisenstein von der Kommunal-Akademie statt. Das Thema: Einrichten eines Kita-Zweckverbandes.