„John Wayne – erzähl uns von früher! Objekte und Zeitzeugen erzählen Geschichte und Geschichten“: Unter diesem Titel steht der Vortrag von Michael Geib im Docu Center Ramstein.

Das Docu Center (DCR) verfügt über eine umfangreiche Sammlung. Jedes Objekt erzählt seine ganz eigene deutsch-amerikanische Geschichte. Hinzu kommen zusammengetragene Erinnerungen von Zeitzeugen. Aber auch regionale Schriftsteller haben die deutsch-amerikanischen Beziehungen in ihre Arbeiten einfließen lassen. Michael Geib, der ehemalige Leiter des DCR, will in seinem Vortrag Objekte, Zeitzeugen und Literatur unterhaltsam und kurzweilig zusammenbringen. Der Vortrag am Sonntag, 3. November, 15 Uhr, findet im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Aufgeklappt und Abgestempelt – Blick hinter die Kulissen“ in der Schernauer Straße 46 statt. Der Eintritt ist frei.